泰國央行連五次按兵不動 利率維持2.5％ 18:212024/08/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國央行21日將基準利率維持在2.5％的逾十年高點，連五次按兵不動，此決議符合市場普遍預期。儘管部分人呼籲在經濟復甦不確定之際應開始寬鬆政策，但該國央行貨幣政策委員會仍以6比1的票數決定維持利率不變。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳央利率連五凍 警告通膨風險不排除升息 上月失業率創新低 韓國央行10月降息有懸念 印尼│央行：維持基準利率在6.25％ #泰國央行 #連五 #按兵不動 #日將 #基準利率 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 英央利率連七凍 市場押注首降落在8月 23:362024/06/20 財經 通膨壓力再現 衝擊澳洲5月企業信心下滑 11:352024/06/11 財經 歐央按兵不動 歐債歐元反應冷淡 23:482024/07/18 財經 聯準會利率連8凍 暗示9月可能降息 04:302024/08/01 財經 《台北股市》台股4天崩跌4086點 金管會暫按兵不動 17:192024/08/05 財經 聯準會利率連七凍 估今年底前只降息一次 03:242024/06/13 財經 《國際經濟》歐央行9月降息與否 本周經濟數據給答案 14:082024/07/29 財經 《國際金融》連6凍 澳洲央行維持利率不變 14:282024/08/06 財經 通膨意外降溫 點燃澳洲央行年底降息希望 09:542024/08/04 財經 美股新高創不停 華爾街潑冷水 22:512024/07/09 財經 1分鐘讀財經》Fed降息1次！央行不跟美國 是否升息今攤牌 08:342024/06/13 財經 英國央行降息1碼 4年多來頭一遭 23:452024/08/01 財經 英國通膨率急遽降溫 央行利率估維持不變 09:442024/06/16 財經 SCFI連五跌 海運旺季跌價三關鍵 18:172024/08/09 財經 韓央行利率連12凍 將評估降息時間點 14:102024/07/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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