期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。
《期貨》期交所調整台指期、小台指等期貨契約保證金
臺灣期交所昨(21)日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(TMF)、金融期貨契約(TF)、小型金融期貨契約(ZFF)、櫃買期貨契約(GTF)、非金電期貨契約(XIF)、臺灣永續期貨契約(E4F)、臺指選擇權契約(TXO)及金融選擇權契約(TFO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自113年8月22日一般交易時段結束後起實施。
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