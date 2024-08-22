帕內塔在義大利海岸小鎮Rimini舉行的經濟會議上，被詢問到歐洲央行6月降低借貸成本25基點(1碼)之後，是否希望在9月的會議進行第二次降息。

ANSA新聞社引述他的話說：「很顯然的，我希望如此」。

義大利央行未能立即證實此一評論。

在會議期間的問答時間當中，在歐洲央行被認為是鴿派的帕內塔，則沒有那麼明顯表現出鴿派。

他說：「我認為現在可以合理預期，從現在開始我們將進入寬鬆貨幣政策的條件階段，因為通膨正在下降，世界經濟正在放緩」。