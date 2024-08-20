歐洲央行在6月降息，為全球主要央行首個啟動降息循環的央行，但是在7月維持利率不變，而且並未對9月12日即將召開的會議發出明確訊號。
隨著越來越多經濟數據出爐，雷恩成為歐央管理委員會26位成員當中，首位對未來路線提出看法的官員。
雷恩在美國紐約對歐洲商會發表演講時表示，歐元區負成長的風險在近期增加，增強了歐洲央行在9月的貨幣政策會議降息的理由，但前提是通貨緊縮有確實步入正軌。
市場目前預計，9月有90%的機率，存款利率會下調25基點(1碼)至3.5%。
雷恩認為，人們期待已久的歐元區經濟復甦，並不是確定的事情，政策制定者應該為不同的結果做好準備。
他指出，壞消息是與成長前景有關：製造業沒有明顯復甦跡象，「我們還必須考慮到工業生產的放緩，並不是人們所想像那樣是短暫的」。
雷恩對通膨較為樂觀，但是也警告，讓物價成長重新壓低到歐洲央行2%的目標，並非是一帆風順的。
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