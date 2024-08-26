根據FactSet資料，截至8月9日，標普500指數中已有91%的企業公佈了第二季財報，其中78%的企業每股盈餘(EPS)優於市場預期，高於過去五年的平均值77%及十年的平均值74%。此外，標普500指數中的11個產業中，有9個產業的利潤實現正成長，其中5個產業達到了雙位數增幅，主要由公用事業和資訊科技類股領軍。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊指出，過去的去庫存週期已接近尾聲，顯示需求端正逐漸回升。目前股市中的AI熱潮仍處於上升階段，與2000年的網路泡沫高點相比仍有一段距離。邱紹驊強調，人工智慧的發展不僅限於晶片技術，還包括基礎設施建設和AI軟體公司的創新，這些領域的進步為AI未來的發展提供了廣闊空間。

柏瑞科技多重資產基金今年5月，在原有的新臺幣、美元及人民幣計價基礎上，新增了日幣級別，為手持多餘日圓的投資者提供新選擇，投資人可透過日幣級別掌握科技多重資產的輪動機會。該基金的資產配置涵蓋科技股票、科技REITs和科技債券，並輔以風險防禦機制強化下檔保護，以期廣泛參與數位轉型及創新科技的長期發展商機。