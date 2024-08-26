看好餐飲市場能匯集廣大的客流量進館，百貨9月起美食新櫃、快閃店繼續登場，包括人氣可頌、排隊豆花、日本伴手禮，以及日本漢堡排名店等，帶給消費者多元體驗。

新光三越全台各分店美食新櫃齊發，包括甫出爐就銷售一空、引爆搶購潮的可頌蛋塔名店「COMEME」，9月1日將於新光三越台中中港店開幕，以及有台版HARBS之稱的水果系手工千層專賣「稍甜SyrupLess」，也將於台北信義新天地A8開幕，還有台北永康街人氣排隊「山海豆花」，將登場台北信義新天地A11，最後是獲選為日本皇室禮物的日本百年銘菓品牌「神戶風月堂」，8月30日至9月17日在台北南西店快閃，提供消費者秋季購物多元體驗。

可頌蛋塔名店COMEME新光三越台中中港店，9月1日開幕。（新光三越提供）

新莊宏匯廣場9月9日將引進日本人氣漢堡排名店「肉的長谷川」，主打每日新鮮現做黃金比例和牛漢堡排，以炙烤工法鎖住美味肉汁，而9月3日有愉悅系手搖飲「蔦日子」進駐，推出獨家創意品項－菓語日爆果茶系列，選用新鮮水果和風味名茶製作而成。