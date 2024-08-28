根據Coinbase交易平台報價，比特幣在過去24小時內一度漲破6.3萬美元，但在稍早前突然出現墜崖式急挫，一度崩跌7.6%，觸及58065.86美元，目前跌5.4%，報59451.59美元。

與3月14日創下的今年高點73,794美元相比，比特幣已下跌約20%。

目前尚不清楚是什麼觸發了這波拋售。

以太幣目前跌7.7%，報2476.06美元，稍早前一度跌10.53%，觸及2398.89美元。

CoinGlass數據顯示，就過去24小時來看，因為這波暴跌，有高達3.13億美元的加密貨幣衍生品槓桿部位結清，創下8月5日崩跌以來規模最大的一次清盤。其中，以太幣有超過1億美元的槓桿部位清盤，比特幣則有9500萬美元部位清算。

其他市值前十大的加密貨幣亦大幅走跌，BNB跌近4%至528美元、Solana跌7%至146美元、XRP跌4%至0.56美元、狗狗幣和Tron分別下跌6.5%和2.25%。