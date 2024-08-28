由台灣人梁見後創辦的伺服器大廠美超微，在美國時間周二盤前遭放空機構興登堡指控長年操縱會計數據、觸犯出口管制措施等違法行為，且興登堡自曝已持有美超微的空頭部位，此事讓美超微盤中一度重挫逾8%，尾盤跌幅收斂，但仍下殺2.64%。
綜合外媒報導，興登堡揭露美超微是會計操縱、親信交易及觸犯出口管制措施出貨至俄羅斯的慣犯，強調手上已有相關證據。興登堡表示，美超微在2020年因會計報告不當遭美國證券交易委員會（SEC）罰款1750萬美元（約新台幣5.5億元）之後，並沒有改善公司狀況。
該報告引述一名不具名美超微前員工的說法，指稱SEC的調查結束後，所有相關的涉案人重新回到公司任職，且美超微在出貨壓力下，將瑕疵商品分拆在正常的商品中出貨給客戶。對此，美超微發言人僅表示，不回應市場謠言與揣測。
周二美超微的股價隨即遭狙擊，早盤一度下殺逾8%，尾盤跌幅雖收斂，但仍下殺14.87美元（或2.64%）至547.64美元，後續影響是否擴大仍有待觀察。
美超微搭上人工智慧AI大爆發的熱潮，股價從2022年底的50元左右起漲，在今年3月衝上1229美元的新天價，狂飆超過23倍，但隨即出現劇烈回檔，摔至周二收盤的547.64美元。
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