美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周正式公開降息想法，強調改變政策的時間點已到，此事讓全球股市大漲。即使如此，許多華爾街大老仍看空美股後市，甚至有人認為，估值不斷飆高的狀況下遇到經濟衰退，可能會讓股市暴跌超過70%，發言相當驚悚。

前摩根大通、安聯環球資深分析師，投資資訊網站BullAndBearProfits創辦人Jon Wolfenbarger認為，經濟衰退迫在眉睫，除了殖利率曲線倒掛及薩姆規則（衰退指標）閃現之外，還有一些鮮少被注意到的訊號，包括就業成長率年減至0%。

Jon Wolfenbarger提到，就業市場正在降溫，每周工時也下探，已經快要接近2008及2020年的水準，且製造業人數降低，代表失業率有上升的空間，「考慮到目前股市估值較高，標普500指數可能會從目前的水準暴跌7成。」

儘管就業市場出現放緩跡象，但多頭認為，經濟衰退的嚴重性被誇大，高盛報告指出，美國消費者需求依然強勁，企業獲利也持續增加，預測11月美國總統大選結果出爐後，會有數兆美元的資金流入市場，刺激標普500指數大漲7%，挑戰6000點的歷史新高。