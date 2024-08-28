一名女網友在知名連鎖速食麥當勞的漢堡內吃到蟑螂，崩潰喊「差一點就下肚了，超噁、噁爆」。麥當勞得知後已派人取回餐點同時致歉，承諾會做好清消。

「這種事也被我遇到了，麥當勞要不要檢討一下」，一名女網友27日在threads抱怨，透過外送平台訂購台中某間麥當勞的早餐，咬一口後想起外送平台無法客製餐點，把漢堡打開準備挑掉生菜，結果發現一隻蟑螂屍體。

影片在網路被瘋傳，不少人認為原PO其實沒咬到蟑螂，蟑螂屍體也被醬汁、菜葉蓋住，質疑發現蟑螂的方式「很巧合」。原PO更新過程，指27日上午9點23分收到餐點，9點28分就拍攝了蟑螂照片，9點29分打電話給麥當勞，並沒有作假。

麥當勞回應，麥當勞重視食品衛生與顧客用餐經驗，接獲反映後，除餐廳主管立即拜訪顧客致歉，關心身體狀況並退還費用；同時，要求該餐廳加強管理與人員訓練，相關設備均重新清潔消毒，避免類案再次發生。