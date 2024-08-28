連鎖速食龍頭麥當勞因餐點可口、品質穩定，是許多消費者用餐首選。不過近日社群一則貼文掀起熱烈討論，一名網友買了麥當勞後，發現薯條包裝忽然多了一張LOGO貼紙，讓他十分好奇其中用意，果真吸引知情人在底下解答，讓眾人直呼「長知識了！」

有網友在Threads上秀出照片，只見兩份麥當勞薯條的包裝上都貼有M圖樣的品牌貼紙，他不禁好奇詢問，「有人知道，為什麼大薯的包裝，要多貼一張LOGO貼紙嗎？」文章一出很快吸引千名網友按讚，有人笑說「你把我想問的問題問出來了！」、「還以為單純是可愛貼紙」、「為什麼我的都沒有」、「哇！我從來沒注意過！」

對此，有知情人在底下回應，「特製的意思，去鹽或是現炸」、「去鹽，我昨天才買而已」、「那個是客製貼紙，有貼的表示那份餐點是客製化，漢堡也會貼」、「特製去鹽」、「我今天的去鹽就有貼」。

不少人也與原PO一樣紛紛直呼「長知識了」、「謝謝解答我的疑惑」、「我也是現在才知道」。也有曾在麥當勞工作的網友說，有貼紙才可以提醒客人與員工不要拿錯或做錯，不然很容易收到投訴。