一名女子今中午到麥當勞消費，店員說了一句話她沒聽清楚，隨後就拿到免費的蘋果派，好奇問為何要送？文章掀起討論，網友點出2狀況能獲得免費餐點，包括做錯餐、出餐速度慢，店員會視門市品項狀況，選擇其中一項作為補償，其中有人說曾買過歡樂餐，結果送餐太慢，獲得免費20塊雞塊。

原PO今（28）日於《Threads》指出，今到麥當勞買午餐，店員塞了一個蘋果派給她，但她沒聽清楚為何要送，好奇麥當勞什麼情況下會送消費者蘋果派？

貼文激起討論，一名網友表示，蘋果派盒子上方的孔洞，有到期時間，依照規定是起鍋90分鐘到期，提醒原PO下次可以多注意看看。

其他人說若做錯餐點，或出餐速度太慢，麥當勞店員會視門市餐點量，決定以哪個品項作為補償，「上次歡樂送太慢，他們多送20塊雞塊」、「我之前有遇過店員送飲料」、「上次因為我的單被漏掉，可是我不敢吃蘋果派。」