一名在幼兒園任職的女教師表示，在部分小孩的書包都有發現圓圓硬硬的小東西，或像吊飾的監聽器，直呼不被信任的感覺很差，將其PO上網引起家長熱烈討論，不少人認為監聽器只是防範需要，並非有意要質疑老師，但也有人說難怪現在學校都禁止學生掛吊飾在書包上了。

原PO近日於《Threads》指出，曾經在別班小孩書包裡發現像吊飾的監聽器，現在學校小孩的書包內也見過硬硬圓圓的小東西，且不只一個小孩，若不信任老師，讓小孩在家就好，「讓幼教老師一個個離開幼教的不是小孩，而是不信任老師，整天質疑老師的家長」，強調不怕被監聽，只是不被信任的感覺很差。

原PO說，很多家長會為了小孩的安全，讓其隨身攜帶AirTag定位器，但她認為最好要事先告知，能避免被小孩拿出來當玩具，她提到，之前有小孩帶到學校後，轉送給同學的經驗。

文章上線，一票家長可以理解帶監聽器的用意，認為現在虐童案不斷發生，難免會擔心，監聽器除有防範作用，也能在發生事情後，藉此了解事發經過，加上幼兒園的孩子表達還不完整，語意可能造成誤會，並非真的質疑老師，或是每天回家都會聽監聽器的內容。

另也有人懂原PO的心情，並留言「我懂那種不被信任的感覺」、「難怪現在學校都說不要掛吊飾了。」