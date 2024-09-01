一名媽媽昨天分享，兒子就讀台中北屯某間幼兒園大班，老師會叫兒子全班在午休罰站，因為吵到隔壁幼幼班睡覺，連兒子吃飯掉飯粒也被老師嫌，拿來跟其他小孩比較，還發生有小孩吃飯太慢被老師罰站、強迫喝水等，讓她生氣又傻眼，趕快幫兒子轉學。

原PO昨天（8/31）在臉書《靠北幼稚園》發文，兒子今年5月轉到台中一所幼兒園讀中班，老師多次跟她反應，「妳兒子不是原本也讀私立的，怎麼現在吃飯還會掉飯粒」，7月鄰居小孩也轉來這間幼兒園，剛好跟她兒子同班，且也會掉飯粒，老師竟然對她嘲諷，「原來不是只有妳兒子會掉飯粒耶」，讓她無奈，原來現在的小孩吃飯掉飯粒也會被比較。

原PO指出，8月兒子升到大班後，還是同一位老師，而大班的教室剛好在幼幼班隔壁，某天兒子回家後說老師午休叫全班罰站，因為他們吵到幼幼班睡覺，讓她覺得不合理，後來更發現原來罰站不是只有一次，已經很多次了。

原PO說，後來兒子還告訴她，看過其他小孩吃飯太慢，被老師罰站吃飯，8月她擔任幼兒園校護的時候，也看到孩子們被老師強迫吃飯喝水，甚至因為尿濕褲子被老師罵。而當她向幼兒園園長反應罰站、掉飯粒被比較等事時，園長只說「老師是把你當同事，講這些沒什麼」。原PO指出，兒子讀了3個月依然無法適應這裡，已經轉學回原本學校，直言「希望讀這間的家長要多留在孩子回家後的情緒」、「一起離開這間讓我孩子覺得可怕的學校」。