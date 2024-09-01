又一間餐飲店熄燈，一名網友昨天到京站看電影，順便買愛爾蘭瘋薯來吃，結果店員告訴他，這是最後一天營業，之後電影結束他下樓看見店面已經開拆，不禁難過「承載多少回憶的一個地方，去威秀看電影標配」，貼文PO出後其他人也不捨，「我以前也超愛」。

這名網友在Threads發文，昨天（8/31）去京站看電影，買了電影院手扶梯旁的愛爾蘭瘋薯來吃，點餐時覺得奇怪「蜂蜜芥末怎麼沒了」，於是隨口問店員，沒想到對方回答「以後不會有了，因為最後一天」，讓他很震驚，愛爾蘭瘋薯京站店竟然要關了，之後看完電影出來，就看見店面正在拆了，嘆道「真的有點難過」、「承載多少回憶的一個地方，去威秀看電影標配……有人懂嗎？」

貼文PO出後，勾起許多網友的回憶，「雖然不太會去京站看電影了，但買個瘋薯配電影，真的爽歪歪」、「我喜歡吃蜂蜜芥末口味，是我的最愛」、「現在才看到，跟老婆（當時還是女友）去看電影的時候都會忍不住光顧的店」、「這個很好吃欸嗚嗚」、「噢不！我超愛吃的，上次經過應該要吃的好後悔」、「以前也很愛，已經要成為時代的眼淚了嗎」。

還有人指出，「10年前在威秀打工時就在，但這個味道很濃，有些看票員禁止客人帶進去。現在電影市場萎縮太嚴重，這位子又很尷尬是給專門來看電影的人經過才買，疫情後撐到現在也滿厲害」、「他們常只有一個店員，要當收銀又要當廚師，動作很慢.....，現在我看電影的標配沒了」。