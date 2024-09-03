新竹縣某幼兒園疑似不當對待幼兒案，教育局3日下午發出最新說明澄清外界質疑，新接任法人聘用3名涉案教保員部份，其中1名帶班人員現已要求調離現職，另2名教保員屬辦公室人員，未實際執行教保工作。教育局將於9月11日召開「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」，所有涉案人員情節嚴重者，最重可能面臨終身解聘。

教育局說明，7月11日接獲家長陳情有關幼兒園教保員於7月2日午睡期間以腳夾幼兒，造成幼兒無法移動等。經7月15日「新竹縣教保服務機構不適任人員審查小組」會議決議受理並組成調查小組調查。

後經教育局檢視相關監視器畫面，及家長於7月17日再次投訴，另有5名教保相關人員疑似有不當對待幼兒案，遂於7月23日再次召開「新竹縣教保服務機構不適任人員審查小組」，會議決議受理並組成之同一調查小組進行調查。

教育局指出，本案經家長投訴共計6名教保服務人員疑似有不當對待幼兒之情事，有8位幼兒疑似遭受不當對待。其中3名疑似有動手之教保服務人員，避免園內幼兒有遭受不當對待之疑慮，教育局於知悉時，已要求調離現職，並予以解聘。另外3名，其中1名帶班人員，新接任法人已將其調離現職，另2名屬辦公室人員，其違法情節是否予以解聘將由認定委員會認定。

本案於8月1日啟動調查，委外聘請人才庫專家學者組調查小組，於8月8日、12日及19日分別訪談相關人員，於8月30日完成調查報告初稿，於9月3日提送審查小組審查，預計9月11日召開「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」。認定疑似涉案人員是否有不當對待之情事，並依其情節裁處6000元以上至60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將裁處以1至4年解聘或終身解聘。

目前該幼兒園已於今年8月1日替換新法人，由「社團法人新竹縣教保人員協會」承接。而新聞提及事件，該園所已按相關程序處理，並加強宣導親師溝通及輔導管教措施。該法人前於2024年承接法務部滿竹園職場互助教保服務中心，其資格符合非營利幼兒園法人遴選條件。