市長盧秀燕表示，該案還沒了結，目前先以安置孩子為主，不能讓小孩置身風險中。（林欣儀攝）

台中市烏日區1所幼兒園7月間發生疑虐童事件，傳出至少6名幼兒受害，教育局19日勒令該園9月起停辦1年。事件持續發酵，台中市議會今天進行專案報告，多名議員對虐童事件表達嚴厲譴責，要求市府擴大調查並應嚴懲。市長盧秀燕表示，該案還沒了結，目前先以安置孩子為主，不能讓小孩置身風險中。

該幼兒園家長日前在議員陪同下開記者會，指孩子被以膠帶捆手、學貓狗吃飯及關小黑屋等8大手法懲罰，市府調查後發現有6名教保員疑涉不當對待小孩，19日宣布重罰涉案教保員24萬元、4年內部得任教，並勒令幼兒園停辦1年。

市議員賴義煌指出，市府對虐童事件應該重罰重懲，不允許虐兒事件在台中再發生。市議員陳文政則說，這家幼兒園的行為非常可惡，他支持重罰且要越重越好，也提醒相關主管機關，應檢討老師薪資福利等問題，不要讓問題持續惡化，勞工局也應針對托育機構提高勞檢率。

市議員吳佩芸表示，除了烏日私幼傳出虐兒事件，日前新竹也發生虐兒事件，新竹縣府在事發後陪同家長調閱事發前30天的監視畫面，台中也有2所該機構分校，詢問市長是否支持新竹的作法。

市議員陳俞融、張芬郁則說，市長自稱「媽媽市長」，台中市的兒虐事件卻一再發生，教育局卻在臨時會開會前一天晚上突然宣布處置辦法，讓家長情何以堪，要求市府應針對虐兒事件嚴辦嚴懲，甚至不排除收回執照，避免類似事件再發生。

盧秀燕表示，這件案子還沒了結，因為可能不只有一名老師涉案，可能有更多，但目前以保護孩子為重，不能讓孩子置身風險中，現在最重要是安置工作，經協調，24名幼童已經由家長自行安置，50多名孩童接受市府媒合安置，若確認該幼兒園為集體涉案，最重會撤照處分。

至於新竹的教育機構事件，盧秀燕說，市府支持新竹的作法，且目前已在做。教育局長蔣偉民說，在台中的2所機構最近一次評鑑都優等，但過去優等不代表以後也優等，下周即將開學，市府會持續稽查。