此次東洋獲利核可的藥證，是用於「具有高復發風險的荷爾蒙受體（HR）陽性和第二型人類上皮生長因子接受體（HER2）陰性乳癌之術後輔助化療」的早期乳癌治療新適應症。目苛東洋在乳癌症治療領域累積有化療藥物、特殊劑型化療藥物、荷爾蒙治療、標靶治療等四大類型共8項藥品、當中更涵蓋早期與晚期的治療用藥，穩居台灣癌症藥廠的第一品牌。

東洋表示，該公司自2010年從日本代理至今的5-Fu類、複方口服膠囊化療藥物，是由tegafur、gimeracil與oteracil等成分組成，透過不同機轉達到治療便利性並協助提升病人生活品質。因此已被核准用於治療胃癌、胰臟癌、大腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等適應症，如今取得治療早期乳癌的新適應症後，未來除瞄準每年新增3億到5億元的市場外，也能嘉惠每年約4,000至5,000位乳癌病人。

總經理侯靜蘭表示，新獲藥證的複方口服膠囊癌藥，1999年在日本上市後，迄今已銷往超過40個國家，已成為國際認可的標準治療藥物。2022年也獲日本乳腺癌學會列入早期乳腺癌臨床實踐指南，台灣乳房醫學會亦在去年將此複方口服膠囊登載為治療共識。

侯靜蘭進表示，東洋長年耕耘乳癌治療領域，旗下自製第一個用於乳癌治療的微脂體小紅莓藥物Lipo-Dox，2004年上市迄今也有20載，產出多達10個以上臨床試驗研究報告。

未來東洋會持續深化「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」以及「自製國產新藥」的三箭策略，為全球醫病提供更多元的醫療解決方案。