小米集團昨（21）日公布今年第2季集團總營收為889億（人民幣，下同，約新台幣4040億元），創下歷史新高。但在首次揭露的汽車業務季度成績單中，據陸媒推算，小米汽車相當於賣一輛就虧損超過6萬（約新台幣27萬元），引發熱議。

「小米賣一輛車虧6萬多」的話題在財報公布後登上熱搜，引來小米董事長雷軍21日深夜透過微博發文回應。他除了再次重申「造車很苦，但成功一定很酷！」，同時也強調，目前小米汽車還在投入期，希望大家理解，並放話「我們會持續加大研發投入，死磕硬核科技」。

不過雷軍的回應顯然沒有澆熄其他車企的怒火。22日上午，有網傳截圖顯示，疑似極越汽車公關負責人徐繼業在其朋友圈發文，炮轟小米虧錢賣車是「傾銷」。他以激烈的言辭提出質疑，「雷軍這樣的企業家，有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多幹嘛？有些企業虧是因為不折價就賣不掉了，小米和雷軍這叫啥？放在以前這就叫做傾銷，這是最惡劣的商人本質」。

不過後來有媒體向徐繼業本人求證時，他卻含糊表示，「朋友圈主要是針對朋友，發表一些個人的觀點，僅限在朋友圈中，具體就不證實或者證偽了」。

儘管徐繼業的發言持續引發關注，但雷軍本人似乎很看得開。22日在一場直播活動中，雷軍回應稱，「等我們到了一定的規模，我相信很容易打平的，所以大家不用替我們焦慮」。