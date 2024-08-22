李信佳表示，台灣證券業在過去一年內表現出色，受益於AI相關技術的強勁需求以及美國利率可能放寬的市場預期，台股市場活絡，台灣證券交易所在今年上半年上漲了28％，日均成交額比去年增長50％，達到新台幣5,370億元，而證券業去年淨利潤同比增長77％，今年上半年增長49％，資本回報率升至近15％，高於去年的10.9％和前年的6.1％，是金融業之中表現最佳。

全球對證券公司的行業展望仍為「中性」，李信佳表示，交易量大多保持有利，而交易結果則受到利率和股價估值變動的平衡影響。

然而，李信佳提醒，證券業同時需居高思危，雖然市場情緒高漲，但地緣政治風險和宏觀經濟不穩定性仍可能對證券業構成下行風險。例如，俄烏戰爭尚未結束，美國大選帶來的不確定性也可能影響市場表現。特別是本月初，日經指數下跌超過10％，台股也跟隨大幅下跌，顯示出市場波動的潛在風險，所幸證券公司廣泛保持足夠的資產負債表強度，以因應市場衝擊。

與證券業的波動性相比，台灣三大金融租賃公司表現相對平緩，李信佳指出，自前年以來，隨著利率上升，租賃公司的融資成本和信貸成本也同步增加，導致盈利能力下滑，FLCs今年上半年的資產回報率已降至約2.5％，顯示其在經濟週期中的脆弱性，因為它們專注於中小企業借款人並依賴短期借款進行融資。儘管如此，台灣穩健的經濟和充裕的流動性環境對其風險有一定的緩衝作用，而最大評級的金融租賃公司—中租集團的展望仍維持穩定。

惠譽信評對亞太地區和歐洲、中東及非洲地區（EMEA）新興市場的金融租賃公司（FLCs）展望為「中性」，而對北美和EMEA發達市場FLCs的展望為「惡化」，這種差異主要是由於後者潛在的宏觀經濟挑戰與大多數前者企業的初步復甦之間的差異。

展望未來，全球地緣政治風險、宏觀經濟狀況和主權信用變動等，都是非銀行金融機構信評展望需關注的事項。特別是中國經濟增速放緩和房地產市場壓力所帶來的二次效應可能進一步打擊金融市場的信心；市場波動將影響證券業的交易量、承銷和諮詢活動，以及資產估值等風險。