檢調偵辦立委集體貪瀆案，查出「案外案」！檢調查出，前國民黨立委廖國棟涉嫌於2020年受理港商匯眾公司在台子公司數字雲端的增資案時，孔姓業者為儘速通過審定，向廖請託，廖為此邀集投審會、工業局官員開協調會讓增資案過關，廖透過時任辦公室主任丁復華向孔收取70萬元酬勞，丁分得20萬元，台北地檢署今依貪汙罪起訴廖、丁、孔3人。

檢方因丁復華在檢調調查時即認罪，並繳回不法所得20萬元，改列「汙點證人」，依《證人保護法》規定請求減刑，另孔姓業者亦認罪，亦請求從輕量刑。

另廖國棟、丁復華因另於SOGO案向太流公司前負責人李恒隆分別收賄620萬元、180萬元，台北地院依貪汙罪判廖8年6月、丁因認罪繳回不法所得，獲判1年10月、緩刑4年，案件正由台灣高等法院審理中。

起訴指出，2016年6月，中國浪潮集團關係企業香港商匯眾公司，獲准在台投資成立數字雲端公司，之後，匯眾公司欲增資數字雲端1億230萬元，向經濟部投審會申請，但因投審會接獲檢舉，遂與工業局人員進行實地查，懷疑數字雲端公司有從事非已開放大陸來台投資之正面表列營業項目，因而暫緩增資案審定。

港商為此找來孔姓業者，接洽立委協助處理增資案，孔即找上時任立委的廖國棟，廖即要辦公室主任丁復華處理。廖並指示丁「不希望白忙」，丁向投資審了解情況後回報廖，廖指示丁邀投審會官員召開協調會，2020年6月丁與孔約在北市喜來登大飯店說明協調會過程，並暗示孔給予好處，索取對價100萬元。

孔男接獲經濟部處分書後，向丁表示要請廖多多幫忙，丁即找投審會官員開會，廖也催促丁向孔索取款項，由於大陸浪潮公司認為孔處理有功，匯52萬5000元給孔，孔即約丁見面，先支付10萬元前金，轉送給廖。

不久，孔認為增資案與工業局有關，請託丁安排與工業局官員商議，廖即親自邀投審會及工業局官員召開協調會，投審會後審定通過增資案，孔即提領60萬元，2020年7月底約丁在奧圖美咖啡廳見面，丁將車子停在路旁，在車上收受60萬元，再轉交廖。總計廖共收取70萬元，丁從中分得20萬元。