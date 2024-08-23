氣候變遷，農民有感！農業部委託職業醫學專業團體進行研究分析，結果顯示農民相較一般民眾罹患紫外線暴露引發皮膚癌風險相對顯著，其危害暴露與疾病有因果關係，因此把「紫外線暴露引發之皮膚癌」增列為職業病項目，與此同時，攸關千萬勞工的職業災害保險卻未表列其中。

農業部表示，「正面表列職業病」部分，包括農藥中毒、甲醛中毒、中暑或熱痙攣或熱衰竭、低溫作業或低溫物品引起凍傷失溫、黴菌性角膜疾病、新型A型流感、鉤端螺旋體病、恙蟲病、漢他病毒症候群、Q熱、豬型丹毒、炭疽、類鼻疽、日本腦炎、鉤蟲病、長期壓迫引起關節滑囊病變等多項疾病。農業部近日修正發布增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」職業病項目。

農業部進一步說明，除納入正面表列職業病之認定模式，亦有彈性調適的「擬制視為職業病」模式，由各區職業傷病專責醫院及其所轄網絡醫院的職業醫學科專科醫師依醫理見解，協助診治個案評估後，開立職業病診斷書及評估報告書，如經勞工保險局審查通過後，提供農職保保險給付。

與此同時，勞工中如營建業勞工或農場僱用的勞工也時常在戶外工作，但職災保險表列職業病卻未涵括，勞動部勞動保險司司長陳美女說，目前表列職業病種類僅有接觸化學物質的皮膚癌，若有需求各職業醫學會可以提出；職安署組長林秋妙說，職業病的認定不以表列為限，醫師可以檢附相關曝露證據，如果職業上原因大於50％就可以通報為職業病。