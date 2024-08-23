TRASH將於9月推出全新專輯，首波主打〈Goodbye〉MV回歸最純粹的樂團演出形式，捨棄劇情讓歌迷看見最真實也最赤裸的他們。TRASH表示：「跟導演Birdy討論了很久，最後還是覺得純演出的形式是對這首歌最好的詮釋。」然而看似輕鬆的內容，卻讓TRASH數度在悶熱的倉庫裡渾身大汗，讓他們自嘲：「身為一個搖滾樂團，天氣再怎麼熱都一定要穿很帥！」

出道15週年的TRASH，除了即將發片，也安排了一系列重要活動，此次透過新歌〈Goodbye〉，記錄過去與樂迷的重要時光以及樂團曾經歷過的挫折與美好，主唱阿夜分享：「有時候我們會不知覺困在過去人事物，直到事過境遷，有一天在寫這首歌的過程中，我們在心裡很誠摯跟這一切事物道別，當下心中突然覺得得到了自由跟釋放，也不再受過去影響，迎接新的我們。」而歌曲一在數位平台上架，即收到來自各方樂迷的激動回饋，紛紛表示感動，貝斯手博文也自曝：「當時錄這首歌的時候其實當下忍不住眼淚。」

TRASH將推出新專輯。（華納音樂提供）

這次MV拍攝內容雖不像劇情片複雜，但悶熱潮濕的氣溫加上一身造型服，還是幾度讓TRASH體感溫度直飆超過40度、瞬間滿身大汗，他們忍不住自嘲：「身為搖滾樂團，為了要帥，我們穿衣服是不分季節的，就算是快40度的夏天，我們還是一樣要帥。」