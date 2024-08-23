李運慶在大愛劇《你好，我是誰2》劇中飾演「台生」，為了失智症爸爸班鐵翔，重拾兒時父親包水餃的記憶，跟失智父親再一起共創記憶。這段感人劇情，釣出李運慶的太太洪詩上線留言「我吃過台生包的香菜水餃，好吃，怪不得店裡生意不錯。」李運慶也馬上在線回應：「我太太都來認證我做的水餃好吃了。」李運慶分享為了這個角色包了300顆水餃，洪詩吃了好幾週的香菜餃子，「她吃到變水餃臉。」

李運慶為角色包300顆水餃。（大愛提供）

《你好，我是誰2》由大腕級演員寇世勳領銜，夾帶強大的卡司陣容，加上失智症患者與照顧者的觸動人內心最深層的真實劇情內容，收視率節節高升，根據尼爾森收視率調查，四歲以上的收視率，22日播出第11集來到1.0。從開播第二分鐘開始，每分鐘觸及的收視人口就維持在二十萬人以上，愈到結尾收看的人潮愈多，最高來到二十四萬人。收視高潮落在班鐵翔表面上說著不想與兒子李運慶同住，但向醫生真情告白，其實是不想麻煩家人。緊接著，江祖平飾演的張莉又介入，意圖不明，又讓收視飆到1.11。

江祖平飾演的「張莉」（右），與班鐵翔飾演的退休老兵在公園因為唱歌相識。（大愛提供）

除了李運慶之外，馮凱導演、寇世勳、傅小芸、朱芷瑩、洪小鈴、尹昭德，飾演洪小鈴兒女的樊仲哲、許瀞蔆，幾乎是有空就會親自上線陪觀眾一起看直播與線上近2500位觀眾互動。《你好，我是誰2》也登上谷歌熱搜百大排行中。