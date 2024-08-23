「台劇女神」曾莞婷客串演出「小公視」開台首部全新兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》劇中小主角的媽媽，以劇中劇的形式再現經典的八點檔場景。劇中經典台詞「痟貪的女人」在社群媒體上引起熱議，曾莞婷分享當時接到劇本，覺得這角色對她來說實在太熟悉了，「因為樂媽這個角色設定是八點檔演員，就是我平常在做的事，只是劇中要面對自己的小孩，心情上要做轉換。我在演八點檔時的表演模式，跟在日常生活跟小孩子對戲、雜貨店鄰居們相處的模式不一樣。生活感跟人的溫暖感要更多一點。」

飾演旺伯的朱頭皮大讚《什麼都沒有雜貨店》為雜貨店增加更多生命的能量，他分享自己對於雜貨店的記憶：「我們也知道這幾年的雜貨店慢慢沒落，但以前每個鄉下一定有一兩間雜貨店，特別是小朋友聚集的地方，所以雜貨店是一個人情味情報站。」他也感嘆：「科技幫助我們的生活更便利，但也讓大家越來越疏離，透過《什麼都沒有雜貨店》能夠找回人跟人之間溝通的溫暖。」

曾莞婷劇中端出蛋糕慶生。（公視提供）

《什麼都沒有雜貨店》從兒童文學改編成兒童情境喜劇也是導演李權洋一開始沒料想到的，李權洋坦言：「第一次看到原著，很喜歡文字細膩地用孩童觀點探索雜貨店的世界，像是在看孩子的私密日記。我們試著照搬原著到劇本，但那些細膩描繪的日常，在少了孩子內心獨白的描寫後，也少了孩子氣，顯得冷靜疏離。為了讓成品更靠近孩子，我們又試著增添孩子們容易覺得有趣的元素，如競賽、偵探、冒險等戲劇元素。」

朱頭皮（左）與劇中童星演員合影。（公視提供）

《什麼都沒有雜貨店》為小公視開台強檔戲劇，8月20日已在公視＋全季上架。8月24日起，每週六晚上7點在「小公視」平台播出，一次連播兩集，適合全家大小闔家觀賞的溫馨兒童情境喜劇。