一向站在經貿最前線的外貿協會，今年不僅全新AI辦公室成為企業界觀摩焦點，23日辦公大樓三個樓層更化身親子遊樂場；貿協首辦家庭日，貿協董事長黃志芳更巧扮大小孩都愛的瑪利歐穿梭會場，瑪利歐一現身小孩們歡呼搶拍，氣氛high到最高點。

黃志芳說，「家庭日」是延續過去曾任外交部、總統府職務時所發起的傳統凝聚同事士氣的活動，在任職貿協八年來，除了開動貿協同仁年度健行活動、近年還組團參與101登高賽活動，以及連三年在南港舉辦「善愛嘉年華」活動，均期從家庭至企業到社會，達到健康生活的理念，他說，今年初貿協年度健行首度從爬象山轉向七星山開工健行，獲得同仁攜眷屬支持與極大回響，因此開始萌芽要在貿協辦公大樓開辦家庭日，讓同仁往返海內外忙碌拓展經貿之餘，也讓員工與家屬於家庭日在國貿大樓貿下共同記憶。

為了讓近600位員工帶著700位家屬一同享受難得家庭日，貿協行政處更規劃一系列闖關遊戲，6樓原本長長走道變成瘋狂跳跳馬的賽道，原來有按摩椅、供員工休憩的空間變成聽故事的夢幻城堡，動腦會議室也出現球池、滿地玩具，七樓天空廣場則變成經貿小教室與魔術表演舞台，一次湧入上千人流也讓貿協辦公室出現史上首見人潮穿流不息。

貿協員工平均年齡45歲，小孩多數集中在小學階段，家庭日現場大人多、小孩多親子同樂氣氛也讓黃志芳感到振奮，忙著跟小孩玩遊戲講故事，小孩們則忙著跟「瑪利歐」拍照，黃志芳說，本來要鼓勵生育，生第三胎獎金double，但今年初去爬七星山發現不少同仁帶毛小孩就作罷，未來戶外健行、家庭日要持續辦理，並與同仁家屬相約明年見。