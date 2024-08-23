英國《金融時報》今報導，國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本周訪華府。林佳龍今出席施明德新書發表會，對於媒體詢問三緘其口，直接與現場其他來賓問候，不讓媒體有追問空間。由於今天是八二三砲戰66週年，林則說，施明德到了晚年都還在提倡金馬非軍事化，這是在選舉時被認為會帶來負面影響的「金馬撤軍論」，遞出橄欖枝，但施明德到了晚年仍堅持，體現貫徹理念的精神。

已故前民進黨主席施明德《我只帶來信心》新書今舉行發表會，藍綠「老」政治人物齊聚一堂，每個都是林佳龍的前輩，對於媒體追問是否到美國參加秘密會議？什麼時候回來？大概什麼時候去美國？等諸多相關議題，林佳龍都沒有回應。

林佳龍致詞被排在第四個，算是前面，他打趣說，他本來上台致詞是按照年齡。

他說，施明德前半生他來不及參與，但後半生都一起同行，主席的角色一直在變化，很多人用台灣曼德拉形容，其實不太完整，雖然都不被監獄禁錮且靈魂是自由的，但曼德拉是當總統，施明德一生就做自己，沒有成為當權派，更完整呈現生命的價值。

他說，施明德的溫度一直在變化，台灣威權統治時是熊熊的烈火，要革命；自由民主時又像和煦的冬陽，希望大家一起邁向更美好的未來；政黨輪替前後又邀集大家和解。他形容施明德，「形式綁不住他，所以不覺得他離開了。」

他強調，要講台灣史，如果漏掉施明德，那將是是不完整的。