英國《金融時報》今報導，國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本周訪華府。林佳龍今出席施明德新書發表會，對於媒體詢問三緘其口，直接與現場其他來賓問候，不讓媒體有追問空間。由於今天是八二三砲戰66週年，林則說，施明德到了晚年都還在提倡金馬非軍事化，這是在選舉時被認為會帶來負面影響的「金馬撤軍論」，遞出橄欖枝，但施明德到了晚年仍堅持，體現貫徹理念的精神。
已故前民進黨主席施明德《我只帶來信心》新書今舉行發表會，藍綠「老」政治人物齊聚一堂，每個都是林佳龍的前輩，對於媒體追問是否到美國參加秘密會議？什麼時候回來？大概什麼時候去美國？等諸多相關議題，林佳龍都沒有回應。
林佳龍致詞被排在第四個，算是前面，他打趣說，他本來上台致詞是按照年齡。
他說，施明德前半生他來不及參與，但後半生都一起同行，主席的角色一直在變化，很多人用台灣曼德拉形容，其實不太完整，雖然都不被監獄禁錮且靈魂是自由的，但曼德拉是當總統，施明德一生就做自己，沒有成為當權派，更完整呈現生命的價值。
他說，施明德的溫度一直在變化，台灣威權統治時是熊熊的烈火，要革命；自由民主時又像和煦的冬陽，希望大家一起邁向更美好的未來；政黨輪替前後又邀集大家和解。他形容施明德，「形式綁不住他，所以不覺得他離開了。」
他強調，要講台灣史，如果漏掉施明德，那將是是不完整的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。