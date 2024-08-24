總統賴清德今天南下出席曾貴海追思會，頒發褒揚令，感念其為台灣民主、環境奔走的貢獻。（任義宇攝）

譽為南台灣綠色教父的詩人醫師曾貴海，於8月6日因病辭世，24日上午於長老鹽埕教會舉行告別追思禮拜，總統賴清德出席頒發褒揚令，感念其為台灣民主、環境奔走努力，並用無數文字表達對台灣這塊土地的關懷。

出生於屏東的曾貴海，身兼醫師、詩人、社會運動者等多重身份，畢生致力於推動台灣文學、生態環保、文化和民主運動，於各領域影響深遠，於今年8月因病辭世，享壽78歲，多年來保持緊密互動的友人包括前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴、文友李喬、鄭烱明、吳錦發、醫師江自得、陳永興、建築師盧友義、藝術家劉富美、學者鍾屏蘭、玉山社總編輯魏淑貞等百人組成治喪委員會同表哀痛。

今天上午曾貴海舉行告別追思禮拜，總統賴清德出席表達哀悼，感念曾貴海顧問是一位醫生，用醫術治療患者的身體病痛，也是一位詩人，用文字安慰台灣人民的心，同時還是民主運動的先行者，用他醫者精神精進民主。

賴清德說，曾貴海對台灣貢獻良多，長年致力環境保護，一手推動高屏溪整治、爭取衛武營公園等，原要聘請曾醫師擔任國策顧問，不幸未成就已離世，今天特地將國策顧問聘書帶來追贈，並代表國家、人民頒發褒揚令，褒獎曾貴海醫師對臺灣社會的貢獻。

褒揚令由曾貴海夫人曾黃翠茂、兒子曾澤民代表受贈，行政院客委會主委古秀妃、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米也代表各自單位頒發褒揚狀。陳其邁說曾貴海於他亦師亦友，從他身上學習到許多美好理念，代表高雄市政府感念其貢獻，特頒發褒揚狀，以彰遺徽。

陳其邁感念曾貴海貢獻，代表高雄市政府感念其貢獻，特頒發褒揚狀，以彰遺徽。（任義宇攝）

陳其邁說，曾貴海在催生衛武營都會公園、搶救高屏溪、美濃反水庫運動等重要生態保育事件都可見其身影，同時間他也持續筆耕，以華、客、台等不同語言進行創作，把對土地的關懷化作萬千文字，出版書籍逾40冊，並翻譯為英文、西班牙文等，以文學與世界接軌，一生獲獎無數。