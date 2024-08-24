為解決河川汙染問題，台中市環保局2020年開始在重要河川裝設「水盒子」移動式水質感測器，透過監控水質變化掌握汙染情況，同時達到強化執法目的，近2年就透過科技執法查獲6件工廠違法排放汙水，共裁罰735萬元罰鍰，今年度更擴大針對死魚好發區域、高汙染流域布設共30台「水盒子」。

因違法排放汙水遭罰的6家工廠中有4家電鍍工廠、1家金屬表面處理工廠及1家皮革工廠，他們都被查出放流水超標情況，以后里區的1處水盒子監測數據為例，環保局指出，該處水盒子監測發現PH值異常，經持續追蹤，稽查人員掌握到工廠違法排放的周期，果然一舉查獲上游電鍍工廠違法排水。

環保局表示，該電鍍工廠因操作不當，排出的廢水PH值、懸浮固體及化學需氧量、總鉻、鉛、鎳都超標，環保局依違反《水汙染防治法》規定裁罰693萬元；此外，裝設在大雅區1處河川的水盒子監測發現該流域水中導電度有異常上升情況，到上游工廠查核時果然發現廠內有未登載許可的不明槽體及軟管，也依法告發處分。

環保局長陳宏益表示，水盒子可自動監測河川水質，並通過物聯網技術即時通報，達到異常預警作用；市府今年搭配運用「哨兵魚」及水盒子，除可監測水質變化，還能藉由人工智慧影像AI辨識及連續攝錄影，精確掌握死魚範圍與數量。

除在河川汙染方面運用人工智慧科技，環保局指出，近年在全市陸續建置1500組空品感測器，其中有140組設置在營建工地，可利用AI智慧灑水系統、揚塵辨識等方式即時監測工地環境，並自動啟動汙染防制措施，該系統開始操作後，明顯感受到工地揚塵濃度下降。