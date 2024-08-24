台北市靠近新店的邊界，景文街146巷內，24日下午3時許，突然有棵8公尺高的路樹突然倒塌，消防隊獲報到場，檢視所幸無人員遭路樹壓傷，立即通知相關單位到場，並利用器材協助移除路樹，現場交通一度無法通行。

台北市景文街146巷內的路樹突然倒塌，所幸無人遭受波及。（黃仲瑜翻攝）
台北市景文街146巷內的路樹突然倒塌，所幸無人遭受波及。（黃仲瑜翻攝）

消防隊表示，該地點屬於堤外便道，今天是假日，車流量很少，所以路樹倒塌的意外，才沒有壓到過路人，經由相關單位及隊員們的努力，花費近30分鐘終於將現場阻擋交通的部分移除，後續就交由相關單位處理。

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