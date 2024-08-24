七月份很多店家都會用自家販賣的商品，在店家門口外祭拜好兄弟，希望招待好兄弟們，能讓自家生意興隆！但沒想到祭拜的好兄弟還沒拜完，就遇吸引到一群大叔、大媽在旁虎視眈眈！在大陸廣東潮州，就有一間店家，在自家門口祭拜，沒想到拜到一半，被一群老人瘋狂搶奪，店員出來阻止也沒人聽勸，整個過程被監視器拍下，實在有夠誇張！

根據監視器畫面來看，店家在門口擺放很多祭品，就是為了能夠好好祭拜好兄弟們，沒想到一群人在店家附近開始聚集，然後突然有人往商品靠近，大家都想搶商品回家，然後其中有一人突然向前衝，就像是賽跑比賽的槍響一樣！瞬間大家開始瘋搶，大家拿到自己喜歡的物品後，就立即加速逃離現場，店員見狀立即出來阻止，但是這群人已經殺紅眼！最後店員只能無奈的報警！

網友們看到這段監視器影片後，紛紛留言表示：「原來國內也有0元購啊，哈哈」、「這個是考驗人性的時候」、「國內老一輩很多都這樣，覺得法不責眾，貪小便宜」、「這是有組織吧」、「肯定有召集人」、「都是老頭老太太，這批里無法無天自私自利的人沒了就好了」、「好兄弟是無形的，這些人是無恥的！」。