開車在城市裡的狹小街道上，常常會遇到塞車的狀況，但是如果造成塞車的原因，居然是有車輛並排停車，還大辣辣的停在路中央，時在會令後方車輛駕駛崩潰爆氣！而在大陸就有一名女子，開著保時捷休旅車，直接並排停在路中央，被後方駕駛痛罵，還不認錯，這行為真是離譜到極點。

根據網路微博上的影片，這名開保時捷的女子，行駛到一半就直接在馬路中央停下，疑似要下車去買東西，遭到後方駕駛不斷按喇叭，最後兩人都持手機錄影，直接在大馬路上飆罵起來，導致整條馬路全部塞到動彈不得！全程兩人不斷髒話飆罵，旁邊路人只敢遠觀，沒人敢靠近，因為罵得實在太難聽了！

而網友們看到影片，紛紛留言表示：「最後一句直接翻盤」、「魔法打敗魔法」、「對罵過程太好笑了，寶貝」、「哈哈哈，聽到最後笑了」、「打一頓就老實了」、「在這種窄路上經常有這種不管不顧的人隨處停車，交警應該管管」、「擋住人家去路為什麼能這麼理直氣壯呀」、「擋住別人了好意思說別人欺負她嗎？」、「這男的嘴太髒了」。