葉姓保母24日出面還原男嬰當時在搖籃中突然哭鬧的過程。（程炳璋攝）

台南市5月大男嬰疑遭照顧不當出現哭鬧，送醫急救後竟需動手術開腦，圖為男嬰平常躺臥的搖籃。（程炳璋攝）

台南市發生疑似虐嬰案，葉姓保母澄清並無拒給影像，對自己尚在念高中的兒子無端被捲入虐嬰案被告傷害，感到難過。（程炳璋攝）

台南市安南區葉姓保母照顧1名5個月大的吳姓男嬰，20日中午餵完奶後男嬰突然臉部漲紅、抽搐昏迷，葉女趕忙打119並通知吳母。男嬰送醫狀況不樂觀，需轉院動開腦手術。吳姓父母要葉女提供家中監視器畫面未果，質疑她及其兒子照顧不當致傷、意圖隱瞞真相，提告傷害。葉女24日自清，強調知道男嬰是吳姓夫妻歷經喪子之痛後的新希望，不知意外發生原因，絕無隱瞞真相。但她提供的畫面獨缺事發當下的關鍵影像，警方查扣手機與電腦還原中。

40多歲的葉女從托嬰中心轉作保母工作3、4年，家中除照顧吳姓男嬰，另各照顧1歲多、2歲多的小孩。

葉女表示，20日中午餵完牛奶，就發現吳姓男嬰出聲哭鬧，聲音如喉嚨卡痰般異常，她上前查看，見男嬰臉部漲紅、雙手僵直抽搐，一邊抱起小孩，一邊叫同住的高中兒子幫忙打電話叫救護車，同時通知吳母。過程依照救護員指示不停拍背。

不料嬰兒送醫後被檢查出腦壓過高，再轉院到成大醫院動開腦手術，吳家父母過去曾遭喪子之痛，再生一胎相當珍惜，對兒子遭遇十分不捨，懷疑保母照顧期間，可能讓兒子受撞擊受傷，21日向警方提告，一併告葉女及其同住的兒子傷害。

吳母曾致電葉女，質疑她或者其葉家兒子是否曾抱小孩時，不慎造成男嬰頭部受創，要求查看屋內的監視器影像畫面。葉女澄清，因警方要求一次調閱12日到20日的監視器影像，下載龐大資料需要時間，警方更在22日到家中將手機、平板電腦都取走調查，強調並無拒給，而是根本沒有資料可提供。

葉女強調，對男嬰出事原因，想到才念高中的兒子無端被捲入傷害案件，不禁哽咽悲從中來。

台南市社會局表示，20日下午接獲通報，已指派社工會同警政、台南地檢署、托育中心至葉女家中稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。

社會局表示，葉女另外照顧的2名嬰兒，已依照家長的意願，尋求轉託中。如葉女違反兒少法第49條，社會局將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。