台南市葉姓保母8月初接手照顧1名6月大男嬰，20日中午餵完奶，發現男嬰哭聲奇怪，呼吸急促，拍背急救無效，趕緊送醫並通知父母，男嬰到院後持續昏迷急救，父母21日報案提告傷害，警方保留過程監視影像，因檢察官指示偵查案件影像不宜外流，父母尚無法看到葉女家中的事發經過。

男嬰的父母皆為工廠作業員，因工作關係，白天無力照顧小孩，8月1日委託葉姓女保母照顧。

40多歲葉女領有合格保母執照，是台南市登記的托育人員，除了照顧6月大男嬰外，手上還有1名不到1歲大與1歲多的嬰兒。

葉女20日中午餵男嬰喝牛奶，再拍到嬰兒打嗝，讓小孩睡覺，卻聽見孩子哭聲怪怪，上前查看發現呼吸急促，趕緊拍背急救，打電話叫救護車送醫，並通知父母。小孩到院仍持續昏迷，父母心急下，21日到警局對葉女提告傷害。

台南市社會局表示，20日下午接獲通報，已指派社工人員會同警政、檢察官、家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。

社會局強調，雖依規定葉女可同時照顧4個嬰兒，但案發後已依照2名嬰兒家長的意願，尋求轉託中。如葉女違反兒少法第49條，社會局將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。