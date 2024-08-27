為響應國際淨零減碳趨勢，台北市社會局27日舉行「我要成為減碳王專案！少年ㄟ的減碳足跡」計畫成果發表展，此次活動以氣候變遷為主題，共有28位學生加入參與課程，並前往夜市、捷運地下街等地宣講，不僅加深國人環保意識，也增加參與學生的自信與勇氣。

社會局長姚淑文表示，氣候變遷對於社會福利也是影響重大，尤其是如何讓下一代重視淨零碳排，並指出此次參加學生其實都出自弱勢家庭，他們可能會認為淨零排碳是高端的問題，故藉此計畫一舉數得，不僅讓這些孩子認識到這些環保議題，還能獲得工讀金，未來盼能持續募款成功並擴大辦理。

台北市副市長李四川則說，減碳從生活做起，並指出台北市碳排量有7成5是住商部門，也就是家庭用電；2成為交通排放，呼籲市民善用大眾運輸，也可透過悠遊卡計算每日減碳量， 更稱讚內科，為解決交通問題「大家都坐大眾運輸」。

參與計畫的許姓少年表示，過程中碰上許多困難，像是到夜市宣導時，許多路人會冷漠看著他們，並故意甩頭走掉，甚至還有人假裝是外國人聽不懂中文，讓他覺得很挫折，但換個方法跟心態轉變後，宣傳最後成功達成。此外，他也分享參加營隊後，現在要丟垃圾時都會思考是否會造成環境汙染，也開始使用環保餐具，像是不鏽鋼吸管等。

社會局補充，即日起至29日將於市府大樓一樓展出，並以4座島嶼為意象，分別為「嘿！我〝不是〞塑膠做的！」、「水的旅行」、「台北觀光夜市環保乎你知」及「動物好友會」，由學生擔任導覽員，說明展出內容及作品，現場還有互動的小遊戲及心得留言，歡迎市民朋友踴躍前往參觀，一同響應減碳淨零。