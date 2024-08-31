為了確保街道上的犬貓遺體能夠受到妥善安置，台北市環境保護局自2018年起與台北市動物保護處合作訂定「台北市街道犬貓遺體處理作業流程」，藉由人道的處理，協助牠們走完生命的最後一哩路，截至今年6月，總計送行5253件犬貓遺體。

環保局表示，犬貓是人們最熟悉的伴侶動物，但並非每隻犬貓在生命最後時刻都有人陪伴，更多是孤伶伶的獨自離開世界，尤其是街道上的小動物也是如此。對此，特別與動保局合作，一同協助街道犬貓走完生命的最後一哩路。

環保局說明，轄區內清潔隊或1999市民當家熱線接獲民眾通報後，會先由清潔隊員到場確認動物情況，若還有生命跡象，將會移置到安全區域並通知動保處動物救援隊前來救援；確認死亡者，則先掃瞄有無晶片，確認有無飼主，並放置於遺體專用袋及專用箱，送至環保局內湖焚化廠冰櫃冰存。

環保局解釋，若犬貓擁有晶片足以辨識飼主，將交由動保處造冊列管並通知飼主領回；若為街道犬貓或無法辨識飼主者，則交由動保處委託專業焚化機構協助辦理後事。焚化機構將對犬貓進行火化前的祭拜悼念儀式，火化結束後則另行灑葬儀式。

環保局表示，截至今年6月，總計送行5253件犬貓遺體，感謝市民發現街道犬貓遺體熱心通報，共同為街道犬貓遺體努力，並指出這不僅是幫助環保工作，更是展現台北市民對生命的尊重。