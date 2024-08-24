去年3月間，屏東縣潮州鎮發生一起行車糾紛，李姓騎士因差點與1輛汽車發生碰撞，而怒斥對方賤貨、畜生挨告妨害名譽並遭檢方起訴，但法官發現是汽車駕駛先用手戳李挑釁，李才口出惡言，且駕駛還要求李繼續大聲罵，因此不認為李有恣意謾罵的惡意，判李無罪，可上訴。

判決書指出，去年3月15日，李男騎機車行經潮州鎮天文街及瑞昌街路口時，差點與1輛汽車發生碰撞，雙方因而發生行車糾紛，李對著駕駛大罵「你這不要臉的賤貨」、「你賤，下賤的賤」、「下賤的賤貨，下地獄去當畜牲吧你」、「去死啦你，你這個賤貨」等，駕駛邊挨罵邊錄影，揚言要告李妨害名譽。

案經檢方偵結後，檢察官依妨害名譽起訴李，但李始終不認罪，他在審理庭上向法官表示，當時因行車糾紛，加上對方用手戳他，他才會說出那些話，並沒有公然侮辱的犯意。

對此，法官經勘驗相關影片也發現，確實是駕駛先碰觸李男，李男才罵對方「賤貨」，隨後駕駛又多次要求李大聲、繼續罵並迭聲叫好，所以才有李男後續一直罵，因此難認李男有無故、恣意謾罵的惡意，案經審結後，判處李男無罪，但可上訴。