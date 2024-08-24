公民幫推理事長黃建興。（圖／公民幫推提供）

為解決台北與宜蘭之間的軌道運輸問題，政府已研議北宜新軌道計畫超過20年。然而，民眾對於這些規劃過程中所獲得的資訊有限，導致在決策過程中缺乏參與感。針對此情況，非營利組織「公民幫推」發起了「北宜新軌道社會溝通計畫」，希望通過提供更透明的資訊平台，讓民眾能夠參與討論與決策。

22日舉行的座談會中，來自各界的代表包括冬山鄉長林峻輔、立委特助陳宏昌、以及多位專家學者，與現場約40位民眾共同探討了北宜新軌道的各種議題。專家與民眾就軌道規劃、交通影響、土地徵收等問題進行了深入交流。許多與會者表達了對於現行計畫的不確定性以及對宜蘭未來發展的憂慮，尤其是關於高鐵與台鐵的路線選擇、經濟效益和環境影響等。

一位居住宜蘭十多年的民眾提問，對於高鐵與台鐵是否能夠實現併軌表示關切，並指出過去國道五號和雪山隧道的建設過程中，因地質問題導致施工困難與延誤，擔心未來新的軌道建設也將面臨相似挑戰。

針對上述疑慮，專家代表表示，目前並未考慮高鐵與台鐵併軌的方案，主要原因在於技術複雜性高，實施難度大。專家強調，雖然併軌在技術上可行，但涉及兩個不同系統，將大幅增加工程複雜度和成本。此外，專家指出，過去在國道五號建設中累積的地質資料和施工經驗，將有助於未來新工程的風險管控與效率提升。

座談會上，還有民眾提出關於宜蘭未來發展方向的思考，詢問高鐵與台鐵方案是否能同時實施，並質疑目前的交通建設是為了服務外來遊客還是在地居民。他強調，宜蘭以「慢活」聞名，但大量建設是否會破壞這一特色，需要深思。

北宜新軌道討論熱烈。（圖／公民幫推提供）

對此，專家賀陳旦表示，宜蘭一直以來追求「環保立縣、觀光立縣」，強調在地特色與均衡發展。他指出，大型集中式的交通建設可能帶來資源分配不均和環境破壞的風險，應謹慎考量。賀陳旦提到，過去雪山隧道通車後帶來的交通壅塞問題就是集中特性所致，如果未來高鐵或直線鐵路過度集中，可能重蹈覆轍。他強調，宜蘭的發展應該尊重在地需求，避免盲目追求大型建設。

公民幫推理事長黃建興表示，組織將繼續推動社會溝通，透過更多的工作坊、座談會及論壇等形式，深入探討北宜新軌道計畫，並確保每一位民眾的聲音都能被聽見。這不僅是為了宜蘭，也是為了全台灣的公共利益。