成立於2011年的開放運算計畫基金會(OCP Foundation)為多方協作的社群，以運用開源及開放協作的優勢，打造硬體架構的創新為宗旨，其開放運算計畫(OCP)希望藉著重新定義硬體設計，能有效支援不斷成長的運算需求，經過多年發展，目前已被廣泛應用於資料中心、電信產業以及邊緣運算各種領域。

所謂的開放機架標準(Open Rack Standard)是開放運算計畫(OCP)概念下的子項目，隨著開放運算計畫的版本更新，第3版(ORV3)已正式釋出，為新一代伺服器機架及電源供應器的規範，除常見的19英吋伺服器寬度設計，由於開放機架標準為更寬的21英吋寬度，能夠允許更多的風流通過，有利於產生越來越多熱量的伺服器零件，加上機架仍然與EIA(美國電子工業聯盟)規範有著相同的寬度，可以確保伺服器無須大幅修改下，兼容於固有基礎設施。

由於ORV3規範提供廠商含AI伺服器在內各伺服器/資料中心機櫃與元件開放式、可擴充與高效能的設計生產標準化，為崧騰帶來新商機。

張茂強表示，ORV3規範對伺服器電壓、電源、連接器/線等有明確標準，且產品要求嚴格，必須具備設計、測試等能力，不是一般廠商可以做的，崧騰擁有機構、電子、軟體及測試整合能力，未來將針對市電—伺服器機櫃—電源等研發電源連接器產品，搶攻AI伺服器/資料中心、儲能市場。

除佈局ORV3規範產品，在工具機及家電等既有產品部分，張茂強表示，公司將在固守現有元件產品基礎上，整合PCBA、線材組裝等能力，朝模組化產品發展，提供客戶控制器及控制方案等，擴大公司產品滲透率。

在生產製造方面，崧騰亦積極進行數位轉型，藉由數位管理優化各廠生產製造流程，提升整體生產良率與效率。

受惠於工具機產業需求增溫，崧騰今年上半年稅後盈餘達1.49億元，年增64.03倍，每股盈餘為1.98元，累計前7月合併營收23.71億元，年增18.88%。

展望未來，張茂強表示，工具機是穩定的產業，且家電及工具機客戶有轉移至柬埔寨生產需求，現在訂單可以看到年底，下半年營運可望穩定成長，有望比上半年好。