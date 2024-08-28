川湖挾深耕伺服器導軌技術，在AI伺服器CSP廠及Nvidia等客戶取得高市佔率，業績也展現強勁成長力道，今年上半年合併營收為44.54億元，年增79.97%，稅後盈餘為28.43億元，年增1.43倍，每股盈餘為29.84元，第2季合併營收為25.17億元，季增29.87%，營業毛利為17.52億元，季增45.16%，單季合併毛利率為69.63%，季增7.34個百分點，營業淨利為15.35億元，季增51.8%，營業淨利率為60.99%，季增8.81個百分點，稅後盈餘為14.56億元，季增5%，單季每股盈餘為15.29元。

川湖今年前7月合併營收為53.4億元，年增82.2%；王俊強表示，雖然第2季營運超越預期，公司還是會努力讓第3季略優於第2季，下半年會比上半年好，明年也會比今年好。

亞系外資最新報告認為，川湖是伺服器導軌套件產業的領先者，將是Nvidia B200A伺服器量產受惠者，預期B200A伺服器可望貢獻川湖2025年營收6%，上調川湖2024年/2025年/2026年每股盈餘1%/9%/2%，重申「優於大盤表現」評等，目標價由1480元調升至1620元。