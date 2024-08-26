受到聯準會主席鮑爾轉向鴿派論調，與日銀（央行）總裁堅定採取鷹派立場背道而馳，帶動日圓兌美元26日勁升至3周高點。

美元兌歐元目前徘徊在13個月低點，兌英鎊也趨近於2022年3月以來最低。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）日前表示，現在要說「戰勝通膨仍然言之過早」，暗示該央行接下來對降息的態度可能比較不如聯準會積極。

在26日亞洲早盤，美元兌日圓貶值0.59％，報143.56日圓兌一美元，創8月5日以來首見。英鎊兌美元在23日一度躍升至17個月高點，目前持平在1.32295美元左右。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家泰瑞克蘭（Tapas Strickland）說：「雖然聯準會官員在傑克森霍爾全球央行年會之前就已釋出鴿派訊息，但鮑爾23日的演說採取比他同僚更強烈的字眼。」

他表示，重要的是該場演講中並未使用「循序漸進」這類的說法，這著實令市場感到意外。