由富邦證券、華南永昌證券、統一證券、群益金鼎證券推薦的寶晶能源*將於8月26日上興櫃掛牌；由富邦證券、永豐金證券、統一證券推薦的聖州將於8月28日上興櫃掛牌；凱基證券及元大證券推薦的星亞(7753)將於8月29日上興櫃掛牌。

《櫃買市場》大略-KY 8月23日起停止櫃檯買賣
《國際經濟》日8月PMI：製造業續弱、服務業新高
《國際金融》日股：短線外資先跑、長線外資還在
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