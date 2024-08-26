由富邦證券、華南永昌證券、統一證券、群益金鼎證券推薦的寶晶能源*將於8月26日上興櫃掛牌；由富邦證券、永豐金證券、統一證券推薦的聖州將於8月28日上興櫃掛牌；凱基證券及元大證券推薦的星亞(7753)將於8月29日上興櫃掛牌。