由富邦證券、華南永昌證券、統一證券、群益金鼎證券推薦的寶晶能源*將於8月26日上興櫃掛牌；由富邦證券、永豐金證券、統一證券推薦的聖州將於8月28日上興櫃掛牌；凱基證券及元大證券推薦的星亞(7753)將於8月29日上興櫃掛牌。
《櫃買市場》寶晶能源*、聖州、星亞 本周興櫃掛牌
櫃檯買賣中心表示，8月26日到8月30日將有寶晶能源*(6987)、聖州(7764)及星亞(7753)上興櫃掛牌。
櫃檯買賣中心表示，8月26日到8月30日將有寶晶能源*(6987)、聖州(7764)及星亞(7753)上興櫃掛牌。
由富邦證券、華南永昌證券、統一證券、群益金鼎證券推薦的寶晶能源*將於8月26日上興櫃掛牌；由富邦證券、永豐金證券、統一證券推薦的聖州將於8月28日上興櫃掛牌；凱基證券及元大證券推薦的星亞(7753)將於8月29日上興櫃掛牌。
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