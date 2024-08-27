農曆7月已近尾聲，8月運勢將有新變化，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，4生肖受到官符星影響，這個時間點要特別注意禍從口中，因為這顆星曜具有與人爭執、受到他人言語攻擊的特性，輕則口舌爭辯，重則有法律問題，在這樣的情況下，注意詞語表達才能避免惹禍上身。

▌生肖猴

屬猴的人具有機智靈活的特質，但在官符星的作用下，這種靈活性可能轉變為過度的防備心理，讓他們在面對他人時變得敏感， 有時會有先入為主的觀念，而容易與人發生爭執；官符星的到來，會讓屬猴者更重視自身的立場與權益，同時感受到來自外界的壓力，因此心態上較為緊繃，容易與他人發生爭執，甚至面臨法律問題。然而，這也是一個反思和學習的機會，要更好地處理人際關係。

▌生肖鼠

在官符星的影響下，屬鼠的人面對財務有更多挑戰和壓力，例如與他人之間的糾紛或爭議，尤其是在財務合約、投資決策或經濟往來，這些爭議處理不當，甚至可能會發展為法律糾紛，而本身的收入來源也會遭遇困難或波動；這段時間，屬鼠者處理財務問題時要更加謹慎，特別是在簽訂合約或處理金錢往來，務必仔細檢查細節，避免因疏忽而導致的重大損失，同時，屬鼠者也要調整自己的心態，學會在財務上保持冷靜，避免因為外界壓力而做出過度反應。

▌生肖龍

當官符星出現在生肖龍身上時，對其事業發展及工作狀態影響甚大，在職場上會發現自己經常處於爭議的中心，無論是與同事的意見不合，還是與上司或下屬的矛盾，都可能頻繁發生，需要特別注意的是，這些爭執不僅是小打小鬧，有可能引發更大的矛盾，甚至是法律問題；其次，官符星也暗示職場上受到流言蜚語的攻擊，這種攻擊可能來自競爭對手或內部同事，這段時間雖然挑戰重重，但只要能夠妥善應對，也可以轉化為成長的機會，在職場上變得更成熟和強大。

▌生肖兔

當官符星出現在生肖兔身上時，對於與下屬的相處及朋友關係帶來一些挑戰和變化，首先，與下屬的關係可能會變得緊張，這些挑戰可能來自於下屬的不滿或反抗，甚至是對你的決策和領導方式提出質疑；其次，與朋友之間可能出現較多的爭執和口舌是非，這些爭執可能源於誤解、利益衝突或是性格上的不合，無論原因為何，這些矛盾都可能對友情造成損害，在這種情況下，保持冷靜和理智，學會換位思考，將有助於化解矛盾，維持朋友關係。

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