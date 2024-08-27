《黑神話：悟空》單機遊戲上市後席捲大陸市場，引起全球關注，這隻石頭蹦出的悟空帶來的玩家配備升級潮，為沈悶的電子產業挹注新動能，市場看好將加速DDR 5轉換潮，加上傳統旺季來臨，近期DDR 5需求逐步增溫，並有望延續到第4季，優群為DDR系列與RF網通I/O連接器廠，是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，有望受惠此波升級潮。

優群表示，目前板卡相關廠商訂單狀況不錯，且Metal Bar等產品於下半年進入拉貨高峰，可望帶動營收及毛利率衝高，樂觀看待今年第3季及下半年業績。

受惠於產品組合優化，優群今年第2季合併毛利率達49.87%，年增8.37個百分點，累計上半年稅後盈餘為4.22億元，年增66.45%，每股盈餘為4.69元，累計前7月合併營收為17.89億元，年增14.36%，優群預估，今年第3季營收及獲利有望同步創下單季新高，全年業績亦可望創下歷年新高。