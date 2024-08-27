短片《滿七》甫在2024桃園電影節大放異彩，劇情聚焦於一場兒子對父親的道別，感動滿滿獲得各界好評。該片由理工科出身的導演林明智所執導，《報告班長》資深男星庹宗華與新演員孫明宇片中飾演一對溫暖的同志父子，其他演員也來頭不小，包括金馬獎得主張詩盈、「紅包場一姊」今子嫣以及表現亮眼的新演員賴宥成等。

林明智表示，之所以拍攝《滿七》，是有次他憶起18歲那年，父親倒了杯酒祝賀他長大成人，當晚父親跟他聊了許多，幾乎超越他一輩子跟他說話的總和，之後父親離家，與他的成長漸行漸遠，但那個晚上的經歷卻教他終生難忘。

林明智拍攝《滿七》獲百萬補助回饋新竹放映。（海鵬提供）

《滿七》拍攝影靈感來自林明智與離家父親的短暫相處，全片主要在新竹光復高中拍攝，並獲得新竹市獎助影視製作拍攝計畫100萬元補助，為回饋新竹鄉親，《滿七》將於8月31日、9月7日兩個周末，於新竹威秀影城舉行特映欣賞免費以饗觀眾，並加碼放映林明智的另1部作品《默途》，導演、演員並將出席映後座談。