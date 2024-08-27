因應失業率攀升 加拿大收緊雇用臨時外籍勞工規定 18:322024/08/27 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應失業率攀升，加拿大聯邦政府26日宣布推出多項措施以限縮臨時外籍勞工聘僱計畫，並警告可能採取進一步措施，以確保雇主優先雇用本國勞工。其中包括恢復針對臨時外籍勞工的限制，也就是在失業率6％以上的地區，雇主不得聘用他們。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆公益電動機車方案第四季將重啟並加快充換電站建置速度 電動機車辦公室轉包業務 基市府政風處查無不法 上月失業率創新低 韓國央行10月降息有懸念 #失業率 #臨時 #外籍勞工 #雇主 #雇用 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭成功誕辰適逢台南400 祖廟前開賣限量紀念郵票 12:392024/08/16 寶島 中運工會指控打壓台籍船員 中鋼運通：雇用維持80％高比例 11:342024/08/12 生活 美國半數以上的州7月失業率上升 就業市場降溫不能只怪颶風來襲 16:422024/08/17 財經 陸失業率創新高 千萬無業青年淪詐騙集團俎上肥肉 18:402024/08/19 兩岸 《電零組》柏承子公司董事會決議生產線臨時性停產 15:082024/08/17 財經 陸青年失業率反彈至17.1％ 創紀錄新高 22:532024/08/16 財經 胡光華接任彰化銀行董事長 將朝5大面向開創新局 21:562024/08/14 財經 綠要開臨時會藍喊先連署提案 吳思瑤：不要甩鍋給別人 12:252024/08/12 政治 畢業季影響 7月失業率3.45％ 近十個月最高 19:592024/08/22 財經 基隆議會今開臨時會 議長童子瑋盼強化府會溝通 13:182024/08/12 政治 新新併恐生變？中信金臨時董事會傳將搶親 「這點」更具優勢 14:082024/08/20 財經 肯爺桃園25日開唱臨時喊卡 桃市府將對主辦單位開鍘 18:482024/08/22 生活 增設台鐵鳳鳴臨時站工程 8／24營歌至桃園列車延誤 12:322024/08/22 生活 周星馳拍《功夫》臨時換人 竟告訴洪金寶：你不用回來了 23:362024/08/19 娛樂 離譜公司治理怪象！中福董事改選後公司派無視投保中心異議 秒拔1董事2獨董權利 17:192024/08/21 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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