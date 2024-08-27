因應失業率攀升，加拿大聯邦政府26日宣布推出多項措施以限縮臨時外籍勞工聘僱計畫，並警告可能採取進一步措施，以確保雇主優先雇用本國勞工。其中包括恢復針對臨時外籍勞工的限制，也就是在失業率6％以上的地區，雇主不得聘用他們。