磁磚龍頭冠軍（1806）超前部署再生綠建材，現已是獲得綠建材標章數最多的磁磚廠，相關產品比重已達55％，上半年該類產品銷售也高速成長26％。在當前政府與業界推廣綠建材的趨勢與淨零建築商機下，有望助推冠軍後續營運。

當前各界推廣再生綠建材的多元效益，內政部建築研究所委託財團法人環境與發展基金會資深顧問陳文卿，於8月27日舉辦「再生綠建材推廣暨參訪活動」，邀請政府工務部門、建築業界及設計師參加，並選在「冠軍綠概念館」進行，讓各界實地了解業者如何利用各類回收材料生產優良綠建材，鼓勵積極使用具資源循環、減廢、減碳等效益的優質再生綠建材。

冠軍表示，自1996年12月成為首家榮獲內政部再生綠建材標章以來，現為全國獲得綠建材標章數最多的磁磚廠，旗下冠軍磁磚及馬可貝里等全產品均為環保標章產品，目前再生綠建材標章產品比重已達55％。且將持續透過配無機性廢泥、廢胚、廢磚等最適化添加比例，減緩大宗原料剛性需求量與天然資源的開採，延續建材的生命週期，申請再生綠建材提高產品占比。

綠建材產品目前也在市場上取得良好反饋，冠軍表示，上半年再生綠建材產品銷售較去年同期成長26％，是對台灣2050淨零碳排目標的正面回應。冠軍也是首家完成「建築資訊模型BIM元件」建置的磁磚業者，將產品訊息建置BIM模型化有助建築師在規劃初期快速計算碳排，能協助建商取得建築能效認證（BERS）和低碳建築認（LEBR），有利申請綠建築權重分數。

冠軍指出，除了再生綠建材及高性能綠建材的推廣外，自2008年以來每年進行「1％的節能目標」所減少的碳排，截至2023年為止，相當於替地球種下1,065,000棵成年的大樹。