AI伺服器引爆液冷散熱需求，Nidec將液冷散熱列為未來營業重要項目，在One Nidec策略下，深耕散熱領域的尼得科超眾不僅研發750瓦以上3D VC等氣冷產品，也扮演協助母公司整合角色。

就液冷散熱主要產品來看，Nidec擁有Pump(幫浦)、Fan(風扇)等產品，並投入資源開發液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)，超眾除熱管、VC及散熱模組，亦負責開發液冷散熱的水冷板(Cold plate)及分歧管(Manifold)，藉由產品分工，提供客戶液冷散熱整體解決方案。

近來液冷散熱快接頭供不應求，未對尼得科超眾造成很大影響，永井淳一表示，目前快接頭確實有供不應求情況，但快接頭由客戶指定，且Nidec對快接頭有相對應策略，我們會依客戶要求去做備料，預期明年快接頭供不應求有機會緩解。

為因應客戶需求，尼得科超眾積極擴建水冷板產能，預估明年第1季水冷板月產能將達1萬片到2萬片。

在越南廠部分，永井淳一表示，越南廠生產的產品與大陸廠一樣，VC、熱管、模組相關產品都有，目前歐美客戶陸續進行認證中，未來只要客戶有在大陸以外地區生產的產品均會在越南廠生產，今年越南廠佔比約10%，預估明年佔比會有相當程度的提升。