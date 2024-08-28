Nebula Energy將於今年9月在加德滿都開設首間Gogoro展示中心，並向當地消費者開放試騎，同步啟動預購活動，預計10月份開始正式交車。另外，Nebula Energy首波計畫建置45座GoStation電池交換站，確保每2至3公里就有一站，將設置於加油站、超市、購物中心等經濟與交通熱區，深入當地大眾日常生活圈。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，尼泊爾在永續能源的生產與應用居於領先地位，且提供各項重要的激勵措施，積極推廣電動機車的普及。此次，Gogoro與Nebula Energy攜手在加德滿都發表Gogoro電池交換系統與智慧電動機車，並計畫未來電池交換站數量超過當地的加油站。

Nebula Energy是MG集團的全資子公司，是一家新能源企業，致力於帶領尼泊爾邁向環境永續與能源獨立。Nebula Energy董事長Manoj Goyal表示，透過Gogoro的永續交通應用與科技創新，Nebula Energy將致力於推動尼泊爾實現淨零願景。