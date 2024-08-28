大陸央媒《工人日報》28日報導，大陸近期蔬菜價格上漲，到底怎麼回事？有關專家指出，是高溫、降雨偏多等因素共同作用的結果，9月上旬或回歸預期，當下大多數綠葉菜仍維持在高位價格。

大陸農業農村部「全國農產品批發市場價格資訊係統」監測，8月16日~22日，監測的19種蔬菜價格中，菠菜、萵筍、大白菜、番茄和芹菜的價格環比漲幅較大。按照中國蔬菜季節性波動規律來看，預計後市蔬菜價格仍將保持上行趨勢，但上行空間有限；9月上旬後，將進入季節性下行區間。

「紅莧菜昨天3.5元（人民幣，下同，約合新台幣15.4元）一斤（市斤，折合500克），今天4元一斤了。我們進貨價漲了，沒辦法。」8月22日，在北京市六里屯某市場經營菜店的袁輝一邊幫客戶稱重，一邊給客戶報價。而在某線上買菜平台，一份300克的紅莧菜標價4.98元，算下來一斤要8元多。

袁輝表示，近兩個月來，蔬菜價格持續走高。他解釋，菜店銷售蔬菜來自雲南、廣東、山東等地，但近期各地高溫和大雨交替出現，導致蔬菜生長受到影響，供應量減少，批發價格自然上漲。

據大陸農業農村部「全國農產品批發市場價格資訊係統」監測，8月16日~22日，農產品批發價格200指數為130.82點，比上周上升3.14點，比去年同期上升10.67個點。

不過，近日來，黃瓜和胡蘿蔔的價格降價明顯，「貴的時候9元一斤，現在5元、6元一斤，降了不少。」袁輝說，儘管如此，大多數綠葉蔬菜還是維持在高位價格，「菠菜漲價格外明顯，超市要賣9元多一斤。」

許多消費者懷疑蔬菜漲價是否有人為推動。對此，中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示：蔬菜價格趨勢雖然會在一定時期內穩步上揚，但一般資本「炒不動」，10多年前有資本惡意炒作導致的「蒜你狠」「薑你軍」現象不會再出現。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤說：「總體來看，目前蔬菜價格上漲仍然符合蔬菜價格季節性波動規律，而且基本處在常規波動範圍之內。」近兩個月蔬菜漲價是多種因素共同作用的結果。一是夏季溫度較高，不利於蔬菜生長。二是降雨偏多不利於蔬菜流通。三是菜農前期預期收入偏低影響生產積極性。